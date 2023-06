Aktuell Land

Jugendgruppen gehen in Freiburg aufeinander los

In Freiburg sollen zwei Jugendgruppen aufeinander losgegangen sein. Zeugenaussagen zufolge waren die Beteiligten vermummt und hatten Baseballschläger und Stöcke dabei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen von Polizeistreifen vor Ort war der mutmaßliche Streit vorbei und die Kontrahenten waren davongelaufen. Hintergründe der mutmaßlichen Auseinandersetzung von Sonntag waren zunächst unklar. Auch, ob Menschen straffällig oder verletzt wurden, müsse ermittelt werden, hieß es. Mehrere Zeugen hatten zuvor bei der Polizei angerufen. Den Angaben nach waren Gruppen mit Beteiligten in je zweistelliger Anzahl aufeinander losgegangen.