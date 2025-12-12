Jugendamt holt Kind mit Hilfe von Spezialkräften aus Familie

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Hilfe von Spezialkräften der Polizei hat das Jugendamt im Landkreis Schwäbisch Hall am Abend in Sulzbach ein Kind aus einer Familie geholt. Verletzt wurde niemand, teilten die Beamten mit. Die Spezialkräfte seien eingesetzt worden, um die Gefahr für sämtliche Beteiligte zu minimieren.

Das Jugendamt habe am Nachmittag mit der Familie in Sulzbach-Laufen ein Gespräch führen wollen. Es hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich das Kind in einer Gefahrensituation befinden könnte, hieß es von den Einsatzkräften. Deswegen habe das Amt die Unterstützung der Polizei angefordert.

Die Beamten hätten kurz nach 22.00 Uhr zugegriffen und das Kind an das Jugendamt übergeben. Weitere Details zu dem Fall gab es von der Polizei nicht. Eine Gefahr für unbeteiligte Menschen habe nicht bestanden, versicherten die Einsatzkräfte.