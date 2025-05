Jörg Meuthen zum Spitzenkandidaten der Werteunion gewählt

Jörg Meuthen war früher Bundesvorsitzender der AfD und ist jetzt Spitzenkandidat der konservativen Werteunion für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Der ehemalige Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, ist zum Spitzenkandidaten der konservativen Werteunion für die Landtagswahl im kommenden Jahr in Baden-Württemberg gewählt worden. Das teilte der neu gewählte Landesvorsitzende der Partei, Alexander Mitsch, mit.

Ziel der im vergangenen Jahr gegründeten Partei sei der Einzug in den Landtag in Stuttgart und ein Ende der grün-schwarzen Landesregierung, hieß es im Vorfeld der Aufstellungsversammlung in Vöhringen (Landkreis Rottweil).

Der heute 63 Jahre alte Meuthen war 2017 für die AfD ins Europaparlament gezogen. Er verließ die Partei Ende Januar 2022 und begründete dies mit einem aus seiner Sicht zu radikalen Kurs vieler AfD-Spitzenfunktionäre.

Im September vergangenen Jahres wurde er Mitglied der von Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen geführten Werteunion. Meuthen unterrichtet seit Anfang des Jahres wieder an der Hochschule Kehl. Wie die Hochschule damals berichtete, sollte der Ökonom Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften vermitteln.