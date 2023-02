Aktuell Land

»In Saus und Braus«: Strobl empfängt Karnevalsvereine

»Feiern bis die Schwarte kracht«: Kurz bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, hat sich Baden-Württembergs Vize-Regierungschef Thomas Strobl ins närrische Treiben gestürzt. Der Innenminister empfing im Neuen Schloss in Stuttgart am Fastnachtsdienstag rund 400 Karnevalisten - wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit 2020. »Zweimal fiel die Party aus, drum feiern wir heute in Saus und Braus«, sagte der CDU-Politiker in seiner Rede. »Wir feiern hier bis die Schwarte kracht, vom frühen Morgen bis in die Nacht.«