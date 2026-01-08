»In der Liga angekommen«: Schuster warnt vor HSV

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg begegnet dem Hamburger SV beim Re-Start der Fußball-Bundesliga mit reichlich Respekt. »Ich glaube schon, dass sie inzwischen in der Liga angekommen sind«, sagte der 40-Jährige über die Hanseaten, die am Samstag (15.30 Uhr) im Breisgau zu Gast sind. Sie würden »sehr variabel« spielen, erklärte Schuster. »Das macht es schwierig, gegen sie defensiven Zugriff zu bekommen.«

Gerade in seinen Heimspielen in den Wochen vor dem Jahreswechsel hätte der HSV gegen gute Mannschaften mitunter »tolle Leistungen« gezeigt, meinte Schuster. Gegen den VfB Stuttgart etwa gewann der Aufsteiger mit 2:1, gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt spielte er jeweils 1:1.

HSV auswärts noch ohne Sieg

Auswärts sind die Hamburger bislang allerdings das schlechteste Team der Liga und holten aus sieben Partien erst zwei Punkte. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-13. könnte sich der neunt platzierte SC wieder etwas näher an die Europapokalplätze heranschieben.

Coach Schuster bestätigte derweil auch Medienberichte, dass die Freiburger eine Ausleihe ihres Abwehr-Talents Bruno Ogbus erwägen. Der 20-Jährige erlitt vor gut einem Jahr einen Achillessehnenriss und kam in dieser Saison bisher nur im Regionalliga-Team zum Zug. Der Schweizer sei ein »hochtalentierter Junge«, so Schuster. Aber gerade für junge Spieler sei Einsatzzeit sehr wichtig.