Imhof macht sich in Sandhausen »angreifbar«

Sportdirektor Matthias Imhof macht sich seiner eigenen Ansicht nach »angreifbar« durch die Ernennung seines Freunds Jens Keller zum neuen Coach des Fußball-Drittligisten SV Sandhausen. »Das ist ja klar, dass das anders wäre, wenn ich jetzt einen Trainer geholt hätte, zu dem ich keinen Bezug habe«, sagte er am Donnerstag bei der Präsentation Kellers. »Aber wenn ich mir jedes Mal darüber Gedanken machen würde, was passiert jetzt wann und wie, dann bräuchte ich nicht im Profifußball zu arbeiten.«

Keller, der unter anderem schon den FC Schalke 04 in der Champions League trainierte, folgt beim Tabellenelften als Wunschlösung auf Danny Galm. Galm war am Sonntag trotz eines Dreijahresvertrags nach dem 2:2 gegen den SC Verl beurlaubt worden. »Wir haben einen Abwärtstrend gesehen und deswegen diese Entscheidung getroffen«, erklärte Imhof.

Eine Gefahr für die Freundschaft sieht Keller in der Zusammenarbeit mit Imhof nicht. Beide spielten in ihrer aktiven Zeit zusammen für den TSV 1860 München. »Ich denke, wir sind lang genug im Geschäft und wissen, dass es irgendwann sicherlich zu einer Situation kommt, in der es mit der Freundschaft kritisch werden kann. Aber ich glaube, wir sind so viele Jahre befreundet, dass wir Profis genug sind, um das abwägen zu können«, sagte Keller.

Sein Debüt feiert Keller nach einer mehr als dreijährigen Pause am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II. »Das Selbstbewusstsein ist nicht gerade groß, aber das sollte nicht ausschlaggebend sein, und ich weiß natürlich auch, dass wir keine Zeit haben«, sagte der 52-Jährige. Das Trainerteam des SVS wolle er vorerst nicht verändern.

