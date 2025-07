Illegaler Tabakhandel? Zoll durchsucht mehrere Objekte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit dem Morgen durchsuchen Beamte der Zollfahndung mehrere Objekte in Stuttgart sowie im Umland. Hintergrund der Aktion sind einem Sprecher des Zollfahndungsamts zufolge Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der illegalen Herstellung von Tabakprodukten. Zudem sollen die Tatverdächtigen die Tabakwaren verkauft haben, ohne die nötigen Steuern abzuführen.

Insgesamt würden rund 20 Objekte in Stuttgart, im Rems-Murr-Kreis sowie im Landkreis Esslingen durchsucht, an dem Einsatz seien rund 100 Beamtinnen und Beamte von Zollfahndung und Polizei beteiligt, so der Sprecher. Ob es auch Festnahmen gegeben hat, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen.