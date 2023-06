Aktuell Land

Illegale Ausfuhr von 20 Tonnen Gummiabfall gestoppt

Ein Lkw-Fahrer ist mit 20 Tonnen Gummiabfall illegal in Richtung Türkei unterwegs gewesen. Der nahe Ulm aufgegriffene Lastwagen war weder richtig gekennzeichnet noch richtig angemeldet, wie der Zoll am Freitag mitteilte. In den Zollunterlagen stand laut Zoll der Transport von Kunststoffteilen. Geladen hatte der Lkw jedoch 31 Gitterboxen mit »übelriechenden zerrissenen und verschmolzenen Gummiabfällen«.