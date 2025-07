Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat eine Igelfamilie in einem Sack vor einer Haustür in Offenburg (Ortenaukreis) abgestellt. In dem Sack waren das Muttertier sowie sechs Jungtiere, wie die Polizei mitteilte. Ob die Tiere möglicherweise bei Gartenarbeiten entdeckt und in den Sack gesteckt wurden, ist nicht bekannt.

Igel aus ihrem Nest oder der Natur zu entnehmen, ist ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz. Die Tiere zählen zu den besonders geschützten Tierarten.(dpa)