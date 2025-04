Igel in Papiertonne gefunden – Peta setzt Belohnung aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem in Freiburg in einer Papiertonne neun Igel gefunden wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Das Geld sollen Zeugen für Hinweise erhalten, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung führen, hieß es in einer Mitteilung.

»Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Igel einfach in einer Papiertonne ausgesetzt und damit ihren Tod in Kauf genommen hat«, sagte Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta, laut Mitteilung.

Die Igel waren am Montag in einer Papiertonne im Stadtteil Haßlach von einem Zeugen entdeckt worden, der gerade seinen Papiermüll entsorgen wollte. Die Tiere wurde von der Igelstation des Freiburger Tierheims aufgenommen. Auch die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung.