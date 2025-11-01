Hunderte ungeladene Gäste auf Halloweenparty

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hunderte ungebetene Gäste haben in Stuttgart eine private Party gesprengt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Gastgeberin - eine 15-Jährige - habe deutlich weniger eingeladen, sagte ein Polizeisprecher. Dann seien aber immer mehr ungeladene Menschen eingetroffen. So viele, dass sich dann ein Familienangehöriger beim Notruf meldete. Rund 100 Menschen in Feierlaune seien im Garten.

Als die Polizei ankam, waren dann schon rund 400 Menschen vor dem Haus und in der näheren Umgebung. Sie seien teilweise aggressiv gewesen, hätten Böller gezündet und Flaschen geworfen. Ein Teil der Anwesenden nahm beim Anblick der Beamten die Beine in die Hand.

Die Polizei verteilte Platzverweise. Danach war Schluss mit der Party, wie es hieß. Die Situation beruhigte sich. Es wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.