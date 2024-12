Hunderte Ferkel auf Autobahn verladen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hunderte Ferkel sind nach einem Unfall in der Nacht auf der Autobahn 6 bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) verladen worden. Polizeiangaben zufolge wurden 640 Tiere von einem verunfallten Transporter in einen dazu gerufenen Laster gebracht. Der Fahrer des ursprünglichen Tiertransporters war am späten Montagabend in den Grünstreifen geraten, weil er während der Fahrt ein Steuerungsgerät bedient hatte. Dabei beschädigte er mehrere Warnbaken, eine Notrufsäule und Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von 88.000 Euro. Ferkel und Fahrer blieben unverletzt. Die A6 war bis in den Morgen gesperrt.