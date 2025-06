Hund beißt zweijährigem Kind in Regionalexpress bei Heilbronn ins Gesicht

Auf der Anfahrt zum Hauptbahnhof Heilbronn kam es in einem Zug zu einem Hundebiss (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

HEILBRONN. Ein Hund soll einem zweijährigen Kind in einem Regionalexpress nach Heilbronn ins Gesicht gebissen haben. Das Kind sei zuvor in dem Zug umhergelaufen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Dabei sei es auch an einem angeleinten Hund vorbeigelaufen. Das Tier habe keinen Maulkorb getragen und unvermittelt zugebissen. Das Kind erlitt leichte Gesichtsverletzung.

Der Angriff habe kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Heilbronn stattgefunden. Die Hundehalterin verließ den Zug nach dem Vorfall am Donnerstag unerkannt. Die Polizei bat etwaige Zeugen um Hilfe. (dpa)