Hotelangestellter bedrängt mutmaßlich Schülerinnen - Haft

Weil er zwei Schülerinnen in Stuttgart sexuell bedrängt haben soll, ist ein Hotelangestellter in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, waren die beiden 16-Jährigen mit einer Schulklasse in dem Stuttgarter Hotel. In der Nacht auf Freitag soll der 34 Jahre alte Hotelmitarbeiter unter dem Vorwand, dass es dort zu laut zugehe, das Zimmer betreten, die beiden Schülerinnen in ein Gespräch verwickelt und sie unsittlich berührt und sexuell bedrängt haben. Diese schickten ihn aus dem Zimmer und informierten eine Begleiterin, die die Polizei verständigte.

Polizeibeamten nahmen den Mann darauf fest, er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Bereits im Januar soll er ähnliche Taten begangen haben.