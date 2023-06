Aktuell Land

Hohe Waldbrandgefahr im Schwarzwald am Feiertag

Wanderer und Ausflügler müssen an Fronleichnam in Teilen Baden-Württembergs vorsichtig sein: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt die Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Schwarzwaldes am Donnerstag auf die zweithöchste Warnstufe. Betroffen sind auch Oberschwaben, der Bodenseeraum und Teile der Schwäbischen Alb.