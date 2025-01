Hohe Feinstaubwerte: Busse und Bahnen in Straßburg umsonst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen hoher Feinstaubwerte im Elsass können Menschen in Straßburg Busse und Bahnen gratis nutzen. Wie die Stadt Straßburg mitteilte, gilt in bestimmten Nahverkehrszügen der Region wegen der Luftverschmutzung zudem ein besonderer Tarif.

Auch Autofahrer müssen sich an die Lage im Elsass anpassen und auf Autobahnen und Straßen in bestimmten Abschnitten langsamer fahren, wie die zuständigen Präfekturen mitteilten. Bürgerinnen und Bürger wurden in allgemeiner Form aufgerufen, vorsichtig zu sein und etwa Sport im Freien zu begrenzen.

Wie regionale Medien berichteten, beruhen die hohen Feinstaubwerte in der Region auf einer sogenannten Inversionswetterlage. Dabei liegen unten kalte Luftmassen, die schwerer sind als die darüber liegenden warmen, trockenen Schichten. Bei windstillen Verhältnissen gebe es wenig Luftaustausch.