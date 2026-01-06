Hoffenheims Torjägerin Kössler wechselt in die USA

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim verlieren vor dem Start ins neue Bundesliga-Jahr ihre Topstürmerin Melissa Kössler. Die zweifache Nationalspielerin wechselt nach TSG-Angaben in die amerikanische Profiliga NWSL. Einen Club nannte Kösslers bisheriger Arbeitgeber, an den sie ursprünglich bis 2027 gebunden war, nicht. Wahrscheinlich ist ein Wechsel in die neue NWSL-Franchise Boston Legacy FC.

Zweite Station in den USA

»Ich bin unglaublich dankbar für jede erfahrene Unterstützung. In der NWSL zu spielen, ist eine große Chance, auf die ich mich sehr freue«, sagte die 25 Jahre alte Kössler. Die gebürtige Potsdamerin hat in zehn Liga-Spielen dieser Saison sechs Tore erzielt. Sie spielte bereits 2019 in den USA für ein Collegeteam aus Massachusetts. Kössler war 2022 von Turbine nach Hoffenheim gewechselt. 2023 debütierte sie in der DFB-Auswahl, stand aber nicht im WM-Kader für Australien.