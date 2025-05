Hoffenheims Quarshie wechselt nach Southampton

Bitte aktivieren Sie Javascript

Innenverteidiger Joshua Quarshie (20) wechselt von der TSG Hoffenheim zum englischen Premier-League-Absteiger FC Southampton. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Der gebürtige Duisburger war 2022 aus der A-Jugend von Rot-Weiss Essen nach Hoffenheim gekommen. In der Bundesliga hat er für die TSG Ende 2022 aber nur einmal für wenige Minuten gespielt. In der vergangenen Saison kam Quarshie auf Leihbasis in der 2. Bundesliga zunächst 16 Mal für Fortuna Düsseldorf sowie in der Rückrunde 15 Mal für die SpVgg Greuther Fürth zum Einsatz.

Der mehrmalige deutsche Junioren-Nationalspieler besaß bei der TSG Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die Ablöse soll sich auf etwa 3,5 Millionen Euro belaufen.