Hoffenheims Fußballerinnen verlängern mit Doorn

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben den Vertrag mit Defensivspielerin Lisa Doorn verlängert. Die 24 Jahre alte Innenverteidigerin unterschrieb für zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2027, wie der Verein mitteilte. Doorn kam im Sommer 2023 von Ajax Amsterdam in den Kraichgau.

»Insbesondere in der vergangenen Saison hat sich Lisa fußballerisch noch mal enorm weiterentwickelt und eine richtig starke Rückrunde gespielt«, sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger. »Wir sind uns sicher, dass sie daran auch in Zukunft anknüpfen und mit ihrer Erfahrung auch mehr und mehr in eine Führungsrolle hineinwachsen wird.«

Erst vor einem Tag hatte die TSG mitgeteilt, dass die junge Verteidigerin Sara Ritter wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausfällt. Der Club hat die abgelaufene Saison in der Bundesliga auf Platz sechs beendet.