Hoffenheims Frauen hoffen auf nächsten Pokal-Coup

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim hoffen auf einen erneuten Coup im DFB-Pokal und auf die erstmalige Final-Teilnahme. Das Team von Theodoros Dedes tritt im Halbfinale am Samstag (14.00 Uhr/Sky) beim Meister und Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München als Außenseiter an. »Absoluter Favorit ist der FC Bayern«, sagte der 35 Jahre alte Grieche. »Für uns sind die Chancen natürlich auf dem Papier sehr gering, aber wir glauben, dass im Fußball immer alles möglich ist.«

Die Hoffenheimerinnen um Nationalstürmerin Selina Cerci hatten im Viertelfinale für eine dicke Überraschung gesorgt und die Titelserie des VfL Wolfsburg von zehn Pokal-Triumphen mit einem 1:0-Sieg beendet. Die TSG stand noch nie im Endspiel, das am 1. Mai in Köln ansteht.

Der zweite Finalteilnehmer wird am Sonntag in der Partie zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV und dem Erstligisten Werder Bremen ausgetragen wird. Dabei steht ein Zuschauerrekord für Vereinsspiele bei den Frauen an: Das Volksparkstadion ist mit 57.000 Fans ausverkauft.

»Sehr schwierig heißt nicht unmöglich«

»Wir wissen, dass für die Bayern eine einmalige Chance ist, endlich auch mal den Pokal wieder zu gewinnen, jetzt, wo der VfL Wolfsburg raus ist«, sagte Dedes. »Es ist uns bewusst, dass es sehr schwierig für uns sein wird, aber sehr schwierig heißt nicht unmöglich.« Münchens Frauen holten den DFB-Pokal bisher nur einmal, 2012.

Hoffenheim zeigte nach einer schwierigen Hinrunde zuletzt ansteigende Form, kann als Tabellensechster aber die Champions-League-Teilnahme abhaken. Bei den beiden Aufeinandertreffen in der Liga führte die TSG jeweils gegen den FC Bayern, kassierte am Ende aber ein 1:5 und ein 1:3.