Hoffenheims Damar trifft beim Sieg gegen Ex-Club Elversberg

In der heimischen Akademie-Arena hat der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim am Samstag seinen ersten aussagekräftigen Test der Saisonvorbereitung gegen den Zweitligisten SV Elversberg mit 5:2 (2:1) gewonnen.

In einem auf viermal 30 Minuten verabredeten Spiel trafen für Hoffenheim Muhammed Damar (1:1, 37.), Tim Lemperle (2:1, 57.), Max Moerstedt (3:2, 87.), Bazoumana Touré (4:2, 98.) und Precious Benjamin (5:2, 117.). Die Treffer für Elversberg unter dem neuen Trainer Vincent Wagner erzielten Jason Ceka (0:1, 3.) und der vormalige Hoffenheimer Frederik Schmahl (2:2, 72.).

Für den in der ersten Halbzeit spielenden Damar ebenso wie für den in der zweiten Halbzeit eingewechselten Fisnik Asllani war es ein besonderes Spiel. Beide waren in der vergangenen Saison an die SV Elversberg ausgeliehen und scheiterten mit ihr in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim unglücklich am Aufstieg in die Bundesliga.

Zum Erstrunden-Pokalspiel treten die Hoffenheimer am 16. August beim Drittligisten Hansa Rostock an. Zum Bundesliga-Auftakt gastieren sie eine Woche später am 23. August bei Bayer Leverkusen.