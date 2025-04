Hoffenheim will sich der Abstiegssorgen entledigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer enttäuschenden Saison will die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund das Thema Abstiegskampf endlich abhaken. »Wir haben schon auch noch Druck. Das Minimalziel Klassenerhalt ist definitiv noch nicht eingefahren«, sagte Trainer Christian Ilzer vor der Partie am viertletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim.

»Das ist uns allen bewusst, wir wollen das so schnell wie möglich erledigen. Dafür brauchen wir einfach Punkte, brauchen noch Ergebnisse«, ergänzte der 47 Jahre alte Österreicher. »Wir wollen uns vor allem mit guten Leistungen zum Schluss hinaus verbessern.«

Abwehrchef Østigård wieder dabei

Ilzer muss zwar auf seinen gelbgesperrten Spielmacher Tom Bischof verzichten, kann aber wieder auf Abwehrchef Leo Østigård setzen, der in Leipzig Rot gesehen hatte. Mit dem 25 Jahre alten Norweger plant die TSG auch über den Sommer hinaus. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker lobte ihn als »absoluten Führungsspieler« und sieht es »sehr positiv«, wie er bei Sky sagte, dass die Kaufoption für die Leihgabe von Stade Rennes gezogen wird.

Nach der 2:3-Niederlage in Freiburg stehen für die Kraichgauer neben der Dortmund-Partie noch Spiele bei Borussia Mönchengladbach, beim VfL Wolfsburg und gegen den FC Bayern München an. Ilzer verwies auf die Formstärke der Borussia, die noch auf die Champions-League-Teilnahme hofft, unter ihrem neuen Trainer Niko Kovac: »Das ist ein Topteam. Aber wir werden bereit sein, dieses Topteam richtig zu fordern.«