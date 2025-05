Hoffenheim will Klassenverbleib in Wolfsburg perfekt machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim kann am Freitagabend den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. Um die sportliche Rettung aus eigener Kraft zu schaffen, benötigt der Tabellen-15. einen Sieg beim VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte, auf den ersten Abstiegsplatz sechs Zähler.

Vor seiner Rückkehr ins Hoffenheimer Tor steht Nationalkeeper Oliver Baumann, der zuletzt beim 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte. Beide bisherigen Saisonspiele gegen Wolfsburg verlor die TSG: 0:3 im Dezember im DFB-Pokal und 0:1 im Januar in der Bundesliga.