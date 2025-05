Hoffenheim will Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ibiza-Reise hin oder her, die TSG Hoffenheim wird sich nicht von der Freizeitgestaltung des Gegners Bayern München blenden lassen. »Wir sollten das an uns vorbeiziehen lassen und auf keinster Weise erwarten, dass da eine Mannschaft zu uns kommt, die nicht auf dieses Spiel fokussiert ist«, sagte Coach Christian Ilzer vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München.

Gegen den Meister stehen die Kraichgauer noch unter Druck, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt drei Punkte und sechs Tore. Eine höhere Niederlage gegen die Bayern und ein Sieg Heidenheims gegen Werder Bremen könnte der TSG noch eine Zusatzrunde für den Klassenverbleib bescheren.

Ilzer: »Alles in Waagschale werfen, um Deckel draufzumachen«

»Es ist eine große Aufgabe, die zum Schluss auf uns wartet. Der Deutsche Meister wird uns alles abverlangen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und mutig agieren«, sagte Ilzer. Der 47-Jährige setzt dabei auf die Geschlossenheit der Mannschaft und Optimismus. »Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir sollten es uns zutrauen, dass wir es auch aus eigener Kraft schaffen können, den Deckel auf diese Saison draufzumachen«, sagte Ilzer.

Auf der Bank wird man informiert sein, wie es in Heidenheim steht. Einfluss auf die Spieler soll dies jedoch nicht haben. Auch auf die Hilfe von Bremen wird nicht gesetzt. »Wir haben in dieser Saison genügend mit uns selbst zu tun. Deshalb gilt es, noch einmal alles zu investieren, um es aus eigener Kraft zu schaffen«, sagte Ilzer.

Jedem sei bewusst, dass dieses Spiel sehr wichtig für die weitere Zukunft des Vereins sei. Entsprechend will die Mannschaft gegen den Favoriten auftreten. »Wir wollen sagen, es war nicht die rühmlichste Saison der TSG, aber es hat ein gutes Ende genommen«, sagte Ilzer.