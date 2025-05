Hoffenheim setzt in Mönchengladbach auf Philipp im Tor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Luca Philipp wird den emotionalen Leader und Kapitän Oliver Baumann im Spiel der TSG 1899 Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach im Tor vertreten. »Es ist ein bitterer Ausfall in so einem wichtigen Spiel, aber wir haben vollstes Vertrauen in Luca. Er wird seinen Mann stehen«, sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park.

Den Ausfall von Baumann nach dessen Gehirnerschütterung im letzten Spiel gegen Dortmund habe die Mannschaft abgehakt, der volle Fokus gehe nach vorn. »Das haben wir versucht, den Jungs auch so mitzugeben«, sagte Ilzer. Die Kapitänsbinde von Baumann wird Andrej Kramaric übernehmen.

Ilzer: Druck von Heidenheim ausblenden

Angesichts der noch immer prekären Tabellensituation lastet auch in Mönchengladbach viel Druck auf den Kraichgauern. Denn der direkte Verfolger Heidenheim, der aktuell auf dem Relegationsplatz rangiert, kann mit einem Sieg am Freitagabend im Kellerduell gegen Bochum bis auf zwei Punkte an die TSG heranrücken. »Mit dem Druck können wir umgehen. Wir müssen komplett ausblenden, was Heidenheim macht. Wir wollen ja nicht auf sie warten«, sagte der Österreicher.

Was zähle, seien Ergebnisse und da wolle sich die Mannschaft komplett auf sich selbst konzentrieren. »Das wird der Zugang sein. Am Ende zählt, was wir machen. Wenn wir ergebnistechnisch abliefern, dann braucht man nicht auf andere schauen«, sagte Ilzer.

Bischof zurück - Akpoguma fraglich

Ebenso hält er es mit Gegner Mönchengladbach, der zuletzt schwächelte. »Wir zeigen nicht auf andere, beurteilen keine Formkurve. Wir müssen sachlich und klar herangehen. Wir wissen, was uns für eine Mannschaft erwartet und welche Qualitäten sie haben - aber auch, welche Möglichkeiten sie uns geben«, sagte der 47-Jährige, der wieder auf Tom Bischof im Mittelfeld vertrauen kann. Fraglich ist hingegen der Einsatz von Kevin Akpoguma.