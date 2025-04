Hoffenheim empfängt BVB - Freiburg in Wolfsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die TSG 1899 Hoffenheim ist dem Verbleib in der Fußball-Bundesliga nahe. Heute (15.30 Uhr/Sky) treffen die Kraichgauer auf Borussia Dortmund und hoffen auf den zweiten Heimsieg nacheinander. Der BVB zeigte sich zuletzt allerdings wieder in besserer Form und kämpft am Ende einer verkorksten Saison noch um den Einzug in die Europapokalplätze.

Ins internationale Geschäft möchte auch der SC Freiburg. Die Breisgauer sind seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen und ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg zu Gast. Die Niedersachsen schwächelten zuletzt und blieben sechsmal in Serie sieglos.