Hoffenheim bindet Torhüter Philipp ein weiteres Jahr an sich

Luca Philipp bleibt ein weiteres Jahr Torhüter bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Der 24-Jährige verlängerte nach Vereinsangaben seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um weitere zwölf Monate. In der abgelaufenen Spielzeit feierte Philipp sein Profidebüt in der Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie in der Europa League.

Philipp wechselte bereits im Alter von zwölf Jahren vom SGV Freiberg ins Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim und entwickelte sich dort zu einem der besten Torhüter-Talente seines Jahrgangs in Deutschland.

Seit dem Jahr 2019 trainiert der gebürtige Stuttgarter mit dem Bundesligateam der TSG und wurde nur ein Jahr später zu einem festen Mitglied des Profikaders. In der vergangenen Saison vertrat er TSG-Kapitän und Nationaltorhüter Oliver Baumann in sechs Bundesliga-Partien.