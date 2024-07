Hoeneß' Wunsch unerfüllt - Heißer Start für Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Sebastian Hoeneß hätte sich für den Start des VfB Stuttgart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga ein Heimspiel gewünscht. Er wäre »gerne zu Hause gestartet«, sagte der Coach am Rande des Trainingsauftakts des Vizemeisters. Zumal sein Team schon eine Woche vor dem Liga-Auftakt beim SC Freiburg (24./25. August) im Supercup beim deutschen Meister Bayer Leverkusen (17. August) antritt. Die ersten drei Pflichtspiele der Schwaben finden also auswärts statt, denn anschließend geht es am 27. August im DFB-Pokal auch noch zum Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster.

Man nehme es aber, »wie es kommt«, meinte Hoeneß. Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Stuttgarter zwischen dem 30. August und dem 1. September gegen den FSV Mainz 05. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte die Spielpläne zuvor veröffentlicht.

Für Freiburg steht eine Woche nach dem Baden-Württemberg-Duell mit dem VfB bereits die Reise zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München an. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt erst gegen Aufsteiger Holstein Kiel und dann bei Eintracht Frankfurt an. Der 1. FC Heidenheim reist zunächst zum FC St. Pauli und empfängt dann den FC Augsburg.