Hochzeitsgesellschaft tanzt auf Autobahn

Eine Hochzeitsgesellschaft hat den Verkehr auf der A5 bei Freiburg ausgebremst und ist dann zum Tanzen auf der Fahrbahn ausgestiegen. Die nachfolgenden Autofahrer fanden die Aktion alles andere als lustig - sie alarmierten die Polizei, die den Vorfall als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr einstufte.

Wie die Beamten am Abend mitteilten, setzten sich mehrere Streifenwagen auf die Spur der Feiernden und zogen in Höhe der Anschlussstelle Freiburg-Nord vier Wagen zur Kontrolle aus dem Verkehr. Zuvor habe die Hochzeitsgesellschaft den Verkehr in Richtung Karlsruhe auf null herunter gebremst. Dabei hätten die Autos mehrfach stark beschleunigt und dann wieder entsprechend stark abgebremst.

Schließlich seien einige der Insassen aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und hätten etwa zwei Minuten lang auf der Fahrbahn getanzt, bevor sie wieder einstiegen und weiterfuhren. Nun erwartet alle ein Ermittlungsverfahren.