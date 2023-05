Aktuell Land

Hochschule der Polizei im Schwarzwald untersucht Vorwürfe

An der baden-württembergischen Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gibt es Medien zufolge Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Ein Polizist, der dort als Dozent tätig gewesen sein soll, sei wegen grenzüberschreitenden Verhaltens gegenüber Polizistinnen vom Dienst suspendiert worden, berichteten die Tageszeitungen »Badische Zeitung«, »Badische Neueste Nachrichten« und andere Medien am Samstag.