Hochrechnung: Wahlbeteiligung im Südwesten gestiegen

An der Bundestagswahl haben in Baden-Württemberg ersten Zahlen zufolge deutlich mehr Menschen teilgenommen als noch 2021. Nach einer ersten Hochrechnung von Infratest dimap für den SWR stieg die Wahlbeteiligung auf 84,5 Prozent. 2021 hatte sie noch bei 77,8 Prozent gelegen. Das hohe Interesse an der Wahl hatte sich bereits am Nachmittag abgezeichnet.

Interaktives Dashboard der Landeswahlleitung zu Ergebnissen für Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt zur Bundestagswahl