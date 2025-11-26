Herz-Zentrum Bodensee wird geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Verkauf des Herz-Zentrums Bodensee an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz ist gescheitert. Daher wird die Klinik geschlossen, wie die Insolvenzverwaltung Grub Brugger mitteilte. »Nach sorgfältiger Prüfung und zahlreichen Gesprächsrunden ließ sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung finden, die eine Fortführung des Klinikbetriebs ermöglicht hätte«, heißt es in der Mitteilung. Rund 150 Beschäftigte seien betroffen.

Wann das Herz-Zentrum schließen wird, war zunächst unklar. »Mit dem Auslaufen der stationären Versorgung müssen verbleibende Patienten in enger Abstimmung mit umliegenden Kliniken übergeleitet werden«, wurde am Abend lediglich mitgeteilt.