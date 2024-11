Hertha-Coach Fiél lässt Reese-Comeback gegen Ulm offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Cristian Fiél hat einen Einsatz von Fabian Reese im Heimspiel gegen den SSV Ulm nicht ausgeschlossen. »Ich bin jeden Tag im Austausch mit ihm. So war es heute und so wird es morgen auch sein. Und wir werden gucken, was passiert für Samstag«, sagte der Berliner Coach vor dem Duell mit dem Aufsteiger an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky). Wenn, dann wäre Reese wohl allenfalls eine Option für den Kader und eine späte Einwechslung.

Reese war am 16. Juli im Testspiel bei Energie Cottbus rüde gefoult und drei Tage später operiert worden. Die Diagnose: Syndesmose und Innenband kaputt. Seitdem fehlt er den Berlinern. In dieser Woche nahm der 26-Jährige erstmals wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teil. »Wir haben ihn aus den kleinen Formen, wo es richtig zur Sache ging, noch rausgelassen. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren«, bremste Fiél die Euphorie der Hertha-Fans.

Der Deutsch-Spanier bescheinigte Reese dennoch »wirklich gute« Leistungen in den ersten Einheiten mit den Teamkollegen nach rund viermonatiger Pause. »Du siehst ihm einfach an, er ist Fußballer durch und durch. Das, was ihn am glücklichsten macht, darf er jetzt wieder machen«, berichtete Fiél.

Gechter und Demme zurück im Training

Innenverteidiger Linus Gechter ist ebenfalls wieder einsatzbereit und eine Option für den Kader. Der 20-Jährige fehlt dem Hauptstadt-Club seit Mitte September aufgrund einer Schulterverletzung. Auch Mittelfeld-Boss Diego Demme konnte wieder mittrainieren. »Er hat heute bis auf Standards alles mitgemacht. Jetzt müssen wir gucken, wie er da Ganze verkraftet«, sagte Fiél. Der 33-Jährige fiel zuletzt wegen rätselhafter Schwindelgefühle aus.