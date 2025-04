»Herausforderung«: Dem Adrenalinrausch folgt der Alltag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sebastian Hoeneß ist gewarnt. Dem Pokal-Rausch soll beim VfB Stuttgart bloß kein Liga-Kater folgen. Die Umstellung auf den Alltag in der Fußball-Bundesliga werde durchaus eine »Herausforderung«, sagte der Trainer der Schwaben. Der Auftrag für die Partie beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist eindeutig: Drei Punkte sollen her. Er habe die »ganz klare Erwartung« an seine Mannschaft, dass man das zu sehen bekomme, erklärte Hoeneß. Es gebe »gar keinen Grund, irgendetwas abzuschenken«.

Nur zwei Zähler aus sechs Spielen

Der Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel hatte am Mittwochabend das ganze Stadion elektrisiert. Zum Ende einer schwierigen Saison haben die Stuttgarter in Berlin am 24. Mai gegen Drittligist Arminia Bielefeld die ganz große Titelchance. Doch bis dahin gilt es, die Spannung hochzuhalten - und drei Tage nach dem 3:1 gegen RB Leipzig auch in der Liga endlich aus dem Formtief herauszukommen.

Gerade mal zwei von 18 möglichen Punkten hat der VfB in der Bundesliga zuletzt geholt. Zwar kann sich der Vizemeister auch über den Pokal noch für den Europacup qualifizieren. Aber: Hoeneß würde gerne noch ein paar »Dinge in die andere Richtung schieben«, auch im Alltag den Turnaround schaffen.

Bochum braucht jeden Punkt

So emotional wie die Pokal-Partie gegen RB für die Stuttgarter war, so »zieht und zehrt« sie auch, erklärte der Coach. Der positive Ausgang könne aber auch »Sachen freilegen« und dem Team einen »Energieschub« geben, meinte er.

Beim Tabellen-17. in Bochum stellt sich Hoeneß auf einen harten Kampf ein. Für den Revierclub geht es um den Ligaverbleib. Erlauben sich die euphorisierten Schwaben da irgendwelche Nachlässigkeiten, könnte das bestraft werden.

Drei Stuttgarter fehlen gesperrt

Zumal der Trainer aufgrund mehrerer Sperren improvisieren muss. Angelo Stiller, gegen Leipzig Traumtorschütze zum zwischenzeitlichen 1:0, sah gegen Eintracht Frankfurt (0:1) vorige Woche genau wie Nationalmannschaftskollege Maximilian Mittelstädt die fünfte Gelbe Karte. Der Belgier Ameen Al-Dakhil flog nach einer Notbremse sogar mit Rot vom Platz.

Die Sinne zu schärfen, die Vorfreude auf Berlin vorerst wieder aus den Köpfen zu bekommen - das wird die Aufgabe für den VfB. In Bochum. Aber auch in den nächsten Wochen. Die »Reise ist unglaublich und sie ist auch noch nicht vorbei«, sagte Hoeneß noch mal angesprochen auf seine bisherigen zwei Jahre als Stuttgart-Trainer. Der 42-Jährige hat mit dem VfB Großes vor. Dafür müssen aber auch immer erst die vermeintlichen Kleinigkeiten erledigt werden.