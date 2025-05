Heizstrahler entzündet Lack - drei Verletzte nach Brand

Ein Heizstrahler und Lack lösten in einem Zweifamilienhaus in Salem (Bodenseekreis) einen Brand mit drei verletzten Menschen aus. (Symbolbild)

Ein Heizstrahler und Lack haben in einem Zweifamilienhaus in Salem (Bodenseekreis) einen Brand mit drei Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Strahler am Mittwochabend um und entzündete den Lack, den ein 61 Jahre alter Bewohner des Hauses bei Arbeiten verwendet hatte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und setzten den gesamten Keller in Brand. Der 61-Jährige sowie eine 65-jährige und eine 40-jährige Frau wurden mit Rauchvergiftungen in ein Klinikum gebracht. Der Brand beschädigte beideWohnungen des Hauses so stark, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Bewohner des Gebäudes kamen zunächst bei Verwandten und Bekannten unter.