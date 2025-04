Heizstrahler brennt - Neun Menschen mit Rauchvergiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schramberg (ots) - Einen Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schramberg (Kreis Rottweil) hat die Polizei die Zahl der Verletzten korrigiert. Nicht acht, sondern neun Menschen seien bei dem Feuer am Dienstag verletzt worden. Zudem gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache: Ein Heizstrahler in einer Erdgeschosswohnung soll angefangen haben zu brennen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude evakuiert werden. Neun Personen erlitten laut Polizei Rauchvergiftungen. Unter ihnen ist ein 38-Jähriger, der mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen wurde. Die anderen acht Verletzten wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß. Der Sachschaden belaufe sich auf 70.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.