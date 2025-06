Heidenheims Pieringer fällt nach Operation länger aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss in der ersten Phase der Saisonvorbereitung auf Marvin Pieringer verzichten. Der 25 Jahre alte Angreifer musste sich wegen anhaltender Beschwerden einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Wie lange er ausfällt, ist nach Clubangaben fraglich und hängt maßgeblich auch von der Reha und deren Verlauf ab. Heidenheim, das erst in der Relegation gegen die SV Elversberg den Verbleib in der Bundesliga klargemacht hatte, startet am 1. Juli die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Da wird auch Benedikt Gimber nicht dabeisein. Der Abwehrspieler wird wegen eines akut aufgetretenen Leistenbruchs am Mittwoch operiert. Er soll während der Vorbereitungszeit wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.