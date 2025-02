Heidenheim stoppt Negativ-Serie: »Kehrtwende schaffen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne Training, mit sieben Startelf-Wechseln und einer unglaublichen Effektivität schafft der 1. FC Heidenheim den ersten Punktgewinn gegen RB Leipzig überhaupt. »Wenn man alles berücksichtigt in den letzten Wochen, wir sind in einer ganz schönen Negativserie gewesen, dann gekrönt mit dem Aus in der Conference League. Dann ist es heute auf jeden Fall ein Punkt, über den wir uns sehr freuen können. Vielleicht ist es ein Wendepunkt, wer weiß? Wir hoffen es«, sagte Marvin Pieringer nach dem 2:2 in Leipzig.

»Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir wollen eine Kehrtwende schaffen, die Dinge wieder auf unsere Seite ziehen, mit guten Spielen, mit höchstem Einsatz und vielleicht einem Quäntchen Glück, dass wir brauchen«, meinte der Elfmeter-Torschütze zum 2:0 (13. Minute), nachdem Mathias Honsak (6.) mit der ersten Offensiv-Aktion im Spiel die Heidenheimer vor 36.619 Zuschauern in Führung schoss.

Kein Training, aber Spaß

»Heute hatte einfach alles gepasst. Ich habe vorhin gesagt, dass der Ball entweder über das Stadiondach geht oder im Winkel einschlägt«, sagte Honsak und fügte an: »Ich hatte solche Situation schon öfters im Training gehabt und bin froh, dass es heute im Spiel funktioniert hat.«

Trainer Frank Schmidt sah sich nach dem ersten Punkt nach fünf Niederlagen hintereinander in seiner Taktik bestätigt. »Jeder weiß, was wir für zwei Wochen hatten. Wir haben 120 Minuten in den Knochen. Das aus den Klamotten zu schütteln und das zu zeigen, was die Mannschaft gezeigt hat, verdient großen Respekt«, sagte der Coach, der statt Training nach dem Aus in der Conference League gegen Kopenhagen nur regenerieren ließ und den Spaß zurückbringen wollte.

Nun will er nachlegen im Abstiegskampf: »Jetzt gilt es so weiterzumachen und zu Hause gegen Gladbach alles rauszuhauen um drei Punkte zu holen.«