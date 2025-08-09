Heidenheim mit erfolgreicher Generalprobe

Leonardo Scienza erzielte einen der beiden Treffer des 1. FC Heidenheim im Test gegen Parma Calcio.

Dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim ist die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel in dieser Saison geglückt. Die Heidenheimer gewannen gegen den italienischen Serie-A-Club Parma Calcio 2:1 (2:0). Die Treffer für den Gastgeber erzielten Verteidiger Tim Siersleben (31. Minute) und Offensivspieler Leonardo Scienza (42.).

Die Pflichtspiel-Saison beginnt für den Club von der Ostalb am kommenden Samstag im DFB-Pokal mit dem Baden-Württemberg-Duell gegen den Bahlinger SC. Eine Woche später hat das Team von Trainer Frank Schmidt zum Auftakt der Bundesliga-Spielzeit den VfL Wolfsburg zu Gast.