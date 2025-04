Heidenheim gegen Bayern - Landesduell in Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Heidenheim hofft im Heimspiel gegen den FC Bayern München auf eine neuerliche Sensation und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der Ostalb-Club geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga ins Duell mit dem Rekordmeister, der das Viertelfinal-Aus in der Champions League verdauen muss. Vergangene Saison gewannen die Heidenheimer gegen die Bayern zu Hause überraschend mit 3:2.

In Freiburg steigt zur gleichen Zeit das Landesduell zwischen dem Sport-Club und der TSG 1899 Hoffenheim. Pokalfinalist VfB Stuttgart tritt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin an und will mit einem Sieg auch in der Liga noch mal Jagd auf die Europapokalplätze machen.