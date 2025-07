Heidelberger Basketballer verleihen O'Brien in zweite Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat den Vertrag mit Shooting Guard Andrew O’Brien vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Für die kommende Saison leiht der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Spielzeit den 24-Jährigen jedoch an den Zweitligisten Uni Baskets Münster aus. In der Liga ProA solle der Profi aus den USA Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Heidelberg war ursprünglich bis 2026 gelaufen.

»Wir glauben langfristig an Andrew, wollen aber nun, dass er auf wirklich gutem Niveau viel Spielpraxis bekommt und den Ball häufiger in der eigenen Hand hat«, sagte Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel zur Ausleihe von O'Brien.