Heidelberg verlängert mit US-Basketballer Horne

Die MLP Academics Heidelberg können auch in der kommenden Saison auf Leistungsträger DJ Horne bauen. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner und zweitstärkste Scorer der vergangenen Spielzeit gehört weiter zum Kader des Basketball-Bundesligisten.

»Bei DJ dürfen wir nicht vergessen, dass dies seine erste Saison in Europa war«, sagte der Sportliche Leiter Alex Vogel in einer Vereinsmitteilung des Playoff-Halbfinalisten. »Umso höher ist seine Leistung und seine Entwicklung einzuschätzen. DJ ist in der Lage, in jeder Situation seinen eigenen Wurf zu kreieren. Eine Stärke, die wir definitiv im Kader brauchen«.

Horne war mit 14,8 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer des Teams hinter Ryan Mikesell.