Heißeste Aktie Europas? VfB-Coach Hoeneß adelt Marmoush

Bei diesem Stürmer gerät Sebastian Hoeneß ins Schwärmen. Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt sei »gerade die wahrscheinlich heißeste Aktie in der Bundesliga, möglicherweise sogar europaweit«, sagte der Trainer des VfB Stuttgart. »Soweit würde ich fast sogar schon mal gehen bei einem Spieler, der solche Scorer zeigt, der fast alles macht.«

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) treffen der VfB und die Eintracht in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Marmoush, der in der Saison 2021/2022 auf Leihbasis in Stuttgart spielte, steht aufgrund seiner aktuellen Topform dabei besonders im Fokus.

Der Ägypter schieße »alle Arten von Toren« und »überragende Freistöße«, meinte Hoeneß. Er sei in einer »unglaublich guten Verfassung«. 13 Treffer und neun Vorlagen stehen für Marmoush nach 15 Pflichtspielen in dieser Saison schon zu Buche. Der 25-Jährige hat entscheidenden Anteil am gelungenen Start der Frankfurter. Marmoush sei letzte Saison schon stark gewesen, habe sein Niveau nun aber noch mal gesteigert, befand Hoeneß.

Die Stuttgarter wollen sich nach den schwierigen Partien bei Bayer Leverkusen (0:0) und gegen Atalanta Bergamo (0:2) möglichst mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause verabschieden. »Wir haben die Riesenchance, aus einem sehr schweren Block sehr gut rauszukommen«, sagte Hoeneß. »Das muss das Ziel sein.«