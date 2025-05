Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Haus steht in Ebersbach-Musbach im Kreis Ravensburg komplett in Flammen. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Alle seien rechtzeitig aus dem Haus evakuiert worden.

Der Notruf sei gegen 20.30 Uhr eingegangen, hieß es weiter. Wann die Löscharbeiten beendet sein werden, war laut Polizei zunächst unklar.