Haus gerät in einer Woche gleich zweimal in Brand

Nach nur wenigen Tagen ist ein Haus erneut in Brand geraten. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Innerhalb einer Woche ist ein Mehrfamilienhaus in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) gleich zweimal in Brand geraten. Das Feuer betraf erneut den Dachstuhl des in Sanierung befindlichen Hauses, wie ein Polizeisprecher sagte. Es entstand geschätzt ein Schaden von 100.000 Euro. Beim vorherigen Brand war sogar ein Schaden von 500.000 Euro entstanden.

Der erste Brand brach vergangene Woche Donnerstag aus. Ob der Brand nun mit dem Feuer genau eine Woche später zusammenhängt, werde noch ermittelt. Von Brandstiftung werde aktuell nicht ausgegangen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Haus sei derzeit unbewohnt.