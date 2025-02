Haus eingestürzt - 73-Jähriger unter Trümmern eingeschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Haus ist in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) am frühen Morgen eingestürzt und ein 73 Jahre alter Mann unter den Trümmerteilen eingeschlossen worden. Es drohen weitere Einstürze am Haus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr sind demnach im Einsatz, um den Menschen zu befreien.

Der Bewohner des Einfamilienhauses sei ansprechbar, zum genauen Gesundheitszustand konnte die Sprecherin aber zunächst nichts sagen. Die Einsatzkräfte können demnach lediglich mit dem Mann reden, ihn aber nicht sehen. In der Straße sei jetzt der Strom abgestellt worden, um weitere Schäden zu vermeiden.

Die Einsturzursache sowie weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt. Der Hauseinsturz wurde der Polizei nach eigenen Angaben von einem Anwohner gemeldet, der durch den Einsturz aufgewacht war. Ein vor dem Haus geparktes Auto sei bei dem Einsturz beschädigt worden.