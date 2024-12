Haus brennt wohl wegen Heizdecke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mutmaßlich wegen der Nutzung einer Heizdecke hat ein Haus in Knittlingen (Enzkreis) gebrannt und ist nicht mehr bewohnbar. Ein Bewohner kam Polizeiangaben zufolge wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden weiteren Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen können. Das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss war am Mittag bemerkt worden. Details und Schadenshöhe waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.