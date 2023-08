Aktuell Land

Hatayspor vermeldet Leihe mit Kaufoption: VfB gibt Beyaz ab

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht Mittelfeldspieler Ömer Beyaz für eine Saison an Hatayspor. Der türkische Club soll sich nach eigenen Angaben eine Kaufoption gesichert haben, wie er in einer Mitteilung am Dienstag bekanntgab. Beyaz hatte bereits das Trainingslager seines neuen Clubs in Italien absolviert und sich dort empfohlen.