Hanfmann gewinnt und sichert sich Stuttgart-Teilnahme

Alexander Zverev will in Stuttgart in die Rasensaison einsteigen.

Angeführt von Alexander Zverev bereitet sich ein deutsches Tennis-Quartett beim Rasenturnier in Stuttgart auf Wimbledon vor. In der Qualifikation sicherte sich Yannick Hanfmann als weiterer Deutscher die Hauptfeld-Teilnahme. Der Karlsruher gewann sein entscheidendes Match gegen den US-Amerikaner Tristan Boyer trotz einer längeren Regenunterbrechung 7:6 (14:12), 6:4.

Zverev, der Olympiasieger von 2021, startet erstmals seit 2019 auf dem Weissenhof. Am Montag wird der Hamburger, der bei den French Open in Paris im Viertelfinale ausschied, in Stuttgart erwartet. Als Topgesetzter hat er zum Auftakt ein Freilos und soll voraussichtlich erst am Donnerstag ins Turniergeschehen eingreifen.

Jan-Lennard Struff aus Warstein und der Nürnberger Justin Engel erhielten jeweils eine Wildcard für die Hauptfeld-Teilnahme des mit 751.630 Euro dotierten Turniers. Wimbledon steigt als Highlight der Rasensaison vom 30. Juni bis 13. Juli.