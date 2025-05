Handwerker retten Baby bei Sonne aus Auto

Das zehn Monate alte Kind blieb bei dem Vorfall in Nürtingen laut Polizei unversehrt. (Symbolbild)

Handwerker haben in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen zehn Monate alten Jungen aus einem in der Sonne geparkten Auto befreit. Die Mutter des Kindes war am Freitagnachmittag aus dem Auto ausgestiegen und hatte dabei den Schlüssel im Inneren vergessen, wie die Polizei mitteilte. Als die 30-Jährige zurückkam, stellte sie demnach fest, dass sich die Türen von selbst verriegelt hatten und ihr Kind im Auto festsaß.

Handwerker, die in der Nähe arbeiteten, bemerkten die Situation und griffen ein: Durch ein leicht geöffnetes Fenster gelang es ihnen, die Schlüssel herauszufischen und das Auto zu öffnen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war der Junge bereits befreit und wohlauf. Wie lang das Kind alleine im Auto war und warum die Mutter ausgestiegen war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.